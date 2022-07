La cómica confusión de un conductor con La Liendra

Hace tan solo unos minutos el creador de contenido cafetero Mauricio Gómez, mejor conocido en redes sociales como 'La Liendra' divirtió a sus millones de seguidores, al compartir la cómica y sorpresiva escena que vivió con un conductor de aplicación que no lo reconoció plenamente y lo comparó con "La Liendra" sin saber que si se trataba del influencer original.

"El uber me confundió con La Liendra y me contó que Yeferson Cossio me demandó", escribió Mauricio, mientras registró la conversación que tenía con el trabajador sobre él mismo.

Lo primero en mostrar, fue como el conductor le decía que él se parecía mucho a La Liendra, mientras él, fingía que solo eran algunas semejanzas, ya que si fuera el verdadero influencer, no estaría andando en carros de aplicación sino seguramente en su propio vehículo.

Me disculpa hermano, pero es que ustedes son la misma cosa, cualquiera se puede tomar una foto con usted y decir que es él...de pronto todo el carro en el que te montas, los conductores no se han sorprendido con el parecido que tienen, no te han dicho "uy parce una foto" o no te han dicho nada, quizás les da pena.