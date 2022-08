La Liendra reapareció en las redes tras pocas horas de anunciar su retiro

Durante el fin de semana, Mauricio Gómez, conocido en las redes sociales como La Liendra, le reveló a sus millones de seguidores que se iba a retirar un tiempo de las rede sociales de forma temporal debido a que se sentía saturado y cansado un poco de ellas, revelando también que se iba a ir de viaje para descansar y replantear los nuevos sueños en los que él quiere trabajar.

“Me les voy, me voy de las redes sociales, me siento un poco saturado, me siento un poco cansando, poro porque también he trabajado mucho, entonces nada, quiero estar conmigo mismo, quiero encontrarme, quiero aprender de mí, así que tomé a decisión de irme de viaje solo por unos días, así que no, no me voy del todo”, anunció La Liendra en ese momento.