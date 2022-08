La Liendra anunció que se retirará de las redes por una poderosa razón

Mauricio Gómez, más conocido en el mundo de las redes sociales como La Liendra, anunció que se va a retirar de las redes sociales de manera temporal, pues siente que está saturado y cansado de las redes, así que decidió viajar a un lugar, cuyo nombre no reveló, para poder encontrarse con él mismo.

“Vengo a decirles algo que pensé que nunca les iba a decir, pero, al parecer sí, me les voy, me voy de las redes sociales, me siento un poco saturado, me siento un poco cansando, poro porque también he trabajado mucho, entonces nada, quiero estar conmigo mismo, quiero encontrarme, quiero aprender de mí, así que tomé a decisión de irme de viaje solo por unos días, así que no, no me voy del todo”, anunció La Liendra en una de sus historias.

Posteriormente La Liendra aseguró que ya cumplió todas las metas que él se había planteado y que ahora quiere reflexionar en un lugar mágico, cerca al mar, para escribir sus nuevas metas, y después trabajar para intentar alcanzarlas, además anunció que viajará esta misma noche.

“Y nada liendritas quiero renovar energías, quiero renovar metas, sueños, en este punto de mi vida ya cumplí todos los sueños que tenía, todas las metas, entonces quiero volver a escribir esas metas que quiero conseguir, pero no en mi casa sino en un lugar mágico donde pueda estar solo, donde pueda escuchar el mar, donde pueda conocerme un poco más, entonces nada, decidí irme, me voy en la noche”, dijo La Liendra en las historias.

Posteriormente La Liendra aclaró que en este instante él no está deprimido ni está mal, solo que quiere dedicarse un tiempo para él, relajarse y no pensar en las cifras de las redes, y aprovechar para descansar, tomar un masaje y disfrutar del mar y divertirse, asegurando que no hacer nada también es muy productivo.