La Liendra le cumplió el sueño de ir a cine por primera vez a 190 niños

El creador de contenido Mauricio Gómez, más conocido como "La Liendra", se cataloga como uno de los influenciadores más activo en redes sociales en los últimos años, pues el cafetero ha logrado desde hace más de 6 años forjar una carrera dentro del mundo del entretenimiento digital que hoy en día llega a más de seis millones de personas en el mundo.

Aunque su contenido siempre se ha destacado por ser enfocado en el humor y las bromas, en las últimas semanas tras una pausa en su carrera digital, el influenciador había anunciado que venía nuevo contenido para sus redes con el que quería dejar un mensaje y poder llegarles a sus fanáticos con nuevo contenido que los sorprendiera.

Por eso, no pasaron días desde su regreso cuando anunció que preparaba un documental, algo que, según expresó quería hacer desde hace un tiempo, pero hasta ahora había tomado la decisión de hacerlo, adelantando que iba a involucrarlo a él y a personas de su barrio, pero sin revelar el tema principal del mismo.

Fue hasta el lunes 5 de septiembre que el cafetero decidió mostrar una especie de adelanto a modo de tráiler de lo que sería su documental, el cual estaría enfocado en ayudar a niños de bajos recursos, que, al igual que él, estaban llenos de sueños y emociones.

Mauricio sorprendió al lanzar en la tarde del 7 de septiembre de manera oficial su esperado documental, el cual llevaría por nombre "Proyectando sonrisas", un producto en el que ayudaría a múltiples personas y niños de escasos recursos a cumplir sueños que por su condición económica no sea posible.

La Liendra expresó que era una iniciativa que nacía desde su ser más profundo, pues contó que cuando era niño siempre era feliz cuando llegaban a su barrio con regalos o detalles que lo emocionaban.

Como muchos saben, yo vengo de un barrio bastante humilde, donde crecí, fui feliz y viví momentos inolvidables, el barrio me enseño muchas cosas y me dejó muchos momentos marcados, como, por ejemplo, cuando una persona de alto nivel económico se acordaba de nosotros y nos llevaba al barrio, ropa, mercado, juguetes, era algo muy lindo y daba demasiada emoción.

Por eso, tras crecer y ver el fruto de su trabajo en redes sociales, el influenciador creía que era el momento de empezar a generar esa felicidad que algún día sintió en otras personas, por eso, había tomado la decisión de empezar a dejar una huella en las personas.

El barrio me enseñó que es muy bonito recibir, pero también dar, por eso, en este momento de mi vida me siento preparado para compartir parte de mis años de esfuerzo y trabajo. Siempre disfruto compartir mis frutos, pero este vez quiero compartirlo dando lo más importante que una persona tiene, y es plantar un momento en una persona, un momento que esa persona no pueda disfrutar por su momento economico.