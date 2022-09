Jhonny Rivera reveló cuántas cirugías estéticas se ha hecho

El pereirano Jhonny Rivera se ha consolidado como uno de los artistas de música popular más sonados y seguidos en Colombia en los últimos años, con una carrera artística de más de 19 años, el intérprete de "Tomando Cerveza"; "Empecemos de cero" y "Tu veneno" ha logrado llegar con su música a cientos de lugares.

Además de su gran reconocimiento por el tema musical, el artista ha migrado en los últimos años a las redes sociales, en donde ha logrado construir una sólida comunidad de más de tres millones de personas, especialmente en Instagram, en donde a diario comparte gran parte de sus proyectos personales y laborales.

Precisamente, el pereirano decidió abrir una dinámica de preguntas recientemente para que sus seguidores indagaran sobre cualquier aspecto de su vida privada.

Ante esta oportunidad, sus seguidores aprovecharon para indagarle sobre su reciente cirugía estética, sobre su famoso caballo rescatado y otras dudas de la vida del artista.

El artista quien había sorprendido a sus seguidores hace unos días con la noticia que se iba a realizar un procedimiento estético y que lo tenía a la expectativa del resultado, se dejó ver posteriormente luciendo unos lentes de sol oscuros y con algunos vendajes alrededor de sus ojos, sin embargo, el pereirano no había contado qué era lo que se había realizado.

Por eso, uno de sus seguidores decidió indagarle por el nombre del procedimiento que se había realizado, a lo que el artista reveló que se trataba de una cirugía para extirpar el exceso de piel de sus párpados

Asimismo, otro internauta quiso indagarle al artista de música popular frente al tema del dolor de la cirugía y la recuperación de la misma.

Yo no he sentido ningún dolor la verdad, obviamente me la hicieron con anestesia y sigo tomando analgésicos, pero si me he puesto un poco morado y me he inflamado, pero dolor no.