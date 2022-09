La Liendra compra álbum ‘Panini’ por primera vez y se impacta por el precio

En las historias de su cuenta de Instagram con más de 6 millones 300 mil seguidores, el creador de contenido paisa conocido como La Liendra invitó a sus seguidores a ver su experiencia al comprar el álbum Panini del mundial, pues nunca lo había hecho y quería adquirir el de este año porque aparece, por última vez, su ídolo Cristiano Ronaldo.

El influencer colombiano, quien recientemente dio un nuevo adelanto de su documental, alistó su pinta para salir a comprar el álbum, la cual incluye la camiseta de ‘El Bicho’, tomó a su perro y se dirigió a adquirirlo.

“Quiero saber cuánto cuesta, nunca me he comprado un álbum Panini, quiero que me salga Cristiano Ronaldo. También me dijeron que es el último álbum donde sale Cristiano Ronaldo […] Yo nunca en mi vida he tenido un álbum de esos así que quiero vivir la experiencia y quiero ir a comprarlo ¿Me acompañan?” contó el influenciador antes de salir de su casa

Antes de adquirir este producto que tanto deseaba, el creador digital quiso contextualizar a los seguidores que tal vez no conocían del todo el álbum o cómo funcionaba su compra y la de sus fichas.

“Bueno Liendritas ya estoy aquí comprando el álbum y pillen es la primera vez que yo compro el álbum Panini. No sé cuánto cuesta, no sé si lo lleno y gano algo, pero, los que no sepan, les explico rápidamente, aunque todo el mundo ya lo conoce: el álbum Panini es como un álbum donde uno tiene que comprar las fichas de los jugadores de cada selección y llenarlo”.

La Liendra decidió comprar la versión más cara del álbum que viene en pasta dura y que parece más un libro que una revista como el común o el barato.

“Pillen pues, sacaron dos versiones: este que es el económico que cuesta 9 mil pesos que es como tipo revista, píllenlo, 9 mil pesos y este que es como en pasta vale 34 mil, se ve como más fino, pero es el mismo. Señores yo me voy a comprar el de 34 mil, este de aquí”.

Finalmente, La Liendra se mostró sorprendido por el precio de las cajas de 104 sobres. Sin embargo, decidió comprar dos de esas cajas con la esperanza de que Cristiano estuviera en alguna de ellas.

“Cada sobrecito del álbum vale 3.500 la unidad y trae cinco sticker, pero tú puedes comprar esta caja que trae 104 paqueticos en 364 mil, a mí me parece costoso, yo no sabía que era tan costoso, pero me voy a llevar dos jajaja”.

Cuando pagó todo, también quedó sorprendido con lo que tuvo que gastar en este nuevo capricho.

“Ay Liendritas, ya sé por qué nunca en mi vida había comprado este álbum. Qué cosa tan cara ¿Saben cuánto me costó el álbum con las fichitas? En esa mera bobadita se me fueron 762 mil. No, mari** con razón yo no me compraba eso, ja! Eso es un mercado y un arriendo”.

