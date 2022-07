La reacción de Dani Duke al ver que La Liendra eligió a CR7 por encima de ella

El creador de contenido Mauricio Gómez, mejor conocido en redes sociales como La Liendra sorprendió en las últimas horas a sus millones de seguidores al habilitar la famosa dinámica de preguntas donde se comprometió a elegir entre dos amigos, famosos o películas que plantearan sus seguidores.

Entre las preguntas, hubo una que llamó particularmente la atención, por la reacción que tuvo su novia, la también influencer y empresaria Dani Duke, al ser interrogado sobre a quién elegía entre ella y el futbolista Cristiano Ronaldo, quien ha sido su ídolo desde la infancia.

Uuuy, esta está dura, es que yo no te quiero hacer sentir mal, es que no, ¿cuántos millones de dolares tienes tú, cuántos balones de oro? le preguntó a su novia.

Tras esto, ella le hizo una ofensiva mirada y le recordó que por encima de su fanatismo era ella quien dormía y estaba con él.

Posteriormente le indagaron sobre cuál era su favorita entre las empresarias Epa Colombia y Yina Calderón, a lo que afirmó que sin duda alguna se iba por la bogotana, porque con el nunca ha tenido ningun conflicto con Epa a diferencia de los que si ha tenido con la exprotagonista de novela. Afirmó además, que no es fanático del contenido de ninguna de las dos.

Por si fuera poco, elegió también entre las creadoras de contenido barranquilleras Aida Victoria Merlano y Andrea Valdiri, a lo que coincidió con la postura de su amiga La Segura.

Aida, porque la conozco y me cae súper bien y con Andrea nunca he tratado, entonces me voy con Aida, pero pues es porque como digo, nunca la he tratado, por eso me voy con Aida.