La divertida odisea de Cristina Hurtado junto a José Narváez en piscina

Cristina Hurtado es una de las presentadoras con mayor trayectoria en Colombia con más de 15 años de trayectoria en la televisión nacional, pasando por múltiples programas de noticias y realities.

Asimismo, la antioqueña se destaca en redes sociales, especialmente en Instagram en donde posee más de 6,4 millones de seguidores, a quienes sorprende a diario con fotos y publicaciones de su vida personal y laboral, que por estos días se destaca por su etapa de maternidad.

Pues hace 8 meses la presentadora dio a luz a un pequeño varón llamado Mateo, el cual, según cuenta la antioqueña llegó a la vida de su familia junto al cantante Josse Narváez de manera sorpresiva tras 15 años de su último hijo Juan José, y con el bebé completaría tres hijos.

Precisamente, la presentadora compartió a través de su cuenta de Instagram recientemente una divertida publicación en la que mostró todo lo que tuvo que hacer para poder tomarse una foto.

Desde pedirle a su hijo Juan José que le tuviera distraído a mateo por unos minutos, pedirle el favor a su hijo mayo Daniel que le tomara la instantánea, algo que según contó la presentadora no le gusta para nada al joven, y cuando creía que todo era perfecto para posar y que le tomaran la foto, apareció su esposo de la nada.

Pues tras intentar cuadrar todo para su esperada foto, la actriz decidió rendirse y quedarse con la instantánea en la que su esposo apareció, por eso, aprovechó para compartirla y expresar todo lo que sufrió para conseguir una foto de ese momento y preguntarles a sus seguidores si les ha sucedido algo parecido.

@juanjonarvaezh jugaba con Mateo y me lo entretenía porque quería tomarme una foto! @danielnarvaez22 me hizo la caridad de tomarme la foto (porque no le gusta que le pida ese tipo de favores). Y cuando ya todo estaba perfecto aparece @jossenarvaezm y se me daña la fotico. Y bueeee así pasan los días cuando somos mamás de 3, digo, de 4 con el papá