“Los gorditos de mamá”: Cristina Hurtado presumió su abdomen con orgullo

La presentadora colombiana Cristina Hurtado se ha caracterizado a lo largo de los años no solo por su talento en la pantalla chica, sino también por su increíble figura, y es que, aunque fue madre hace pocos meses, y ha intentado recuperar su tonificado cuerpo, la hermosa mujer no tiene problema en mostrarse cómo luce actualmente.

A través de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula cerca de siete millones de seguidores, la presentadora ha estado compartiendo diferentes fotografías de sus vacaciones, una de ellas bastante particular, pues en esta dejó al descubierto que, aunque ha estado ejercitándose aún continúa conservando algunos gorditos en su abdomen.

En la instantánea, que ya acumula cerca de treinta mil ‘Me gusta’ y más de trescientos cincuenta comentarios, se puede ver a Cristina Hurtado posar en traje de baño naranja de dos piezas mientras su hijo Daniel Narváez la toma del abdomen para resaltar sus gorditos.

“Y así se la pasan mis hijos agarrando los gorditos de mamá, @danielnarvaez22 te amo!”, escribió la presentadora junto a la divertida publicación en la que además deja ver una graciosa cara.

LOS COMENTARIOS DE LOS INTERNAUTAS NO SE HICERON ESPERAR

Luego de publicar la fotografía, Cristina Hurtado fue aplaudida por sus cientos de seguidores quienes resaltaron el hecho de que se mostrara tan cual es, dejando atrás los miedos por no tener un cuerpo que cumpla con los estándares de belleza y enseñando que al igual que otras mujeres ella también tiene gorditos.

“Hermosos hijos y Madre felices súper bonito”, “Hermosa mamá nojoda”, “Mera mamá tan hermosa ome”, “Ese mal lo tienen todos los hijos jajajajajaj mis hijas se la pasan en las mismas”, “Joaaaaaa a todo lo llaman gorditos jajajaja jajajaja jajajaja yo tengo dos barrigas entonces 🤣🤣🤣🤣🤣 …. Divinooooos”, “Si el tamaño de mis gorditos fuera ese, estaría feliz jajajaja Eso no es ni gordito Cris jajaja”, “Sobre todo los gorditos No parece que hubiera tenido 3 hijitos Cuerpazo y cada vez más linda”, “Entonces es mal de todo hijo, tienen esa conexión con el hábitat que un día tuvieron en la gestación”, “Que curioso.... Así son los míos (me agarran el "buche")”, “Cuales gorditos ? Cuerpaso es lo que tenés .... eres una mamá super a todo dar, te felicito portu hermosa familia”, “Imagínate si tu tienes gordos...ufff. yo tengo como 50 ...estas regia”.

