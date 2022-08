El regalo con el que Cristina Hurtado celebró los ocho meses de su hijo Mateo

La presentadora Cristina Hurtado celebró los ocho meses de nacido de su hijo Mateo, fruto de su relación con el actor y presentador Josse Narváez.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de seis millones de seguidores, la modelo compartió un video en el que recopiló varias imágenes de su pequeño junto al papá, con ella y sus hermanos.

Mostrando momentos inéditos del niño, aprovechó para dedicarle unas amorosas palabras, agradeciéndole llegar a su vida.

“MATEO… 8 meses llenándonos de AMOR PURO!

Llegaste para unirnos con tu hermosa presencia!

Cada avance en tu desarrollo es una celebración familiar!!

Que bendición tenerte en nuestras vidas!

Te amamooossss!!!”, escribió en la descripción de la publicación.

Tras su revelación, logró miles de “me gusta” y comentarios donde la llenaron de halagos por esa gran familia que ha conformado.

“Mueroooooo", "precios Dios siga construyendo amor", "Awwwwww, que hermoso Mateo, lo amo y me lo como a beshitos… felices 8 meses al bebito más carismático y precioso", "Mateo es lo más hermoso", "Felices 8 meses mateo hermoso te amamos mucho", "Una belleza de nene Dios te bendiga príncipe", "Que familia más bonita los amo y Colombia los ama... gracias por este gran ejemplo", "8 meses de puro amor", "Mateo hermoso felicidades mi niño", "Me derrito con este bebé, está hermoso este pelaito ombe", "Muero de ternura y amor Mateo lo más bello y sus hermanos", "Hermoso Dios bendiga a tu familia mi Criss saludos", "Lo am, es tan hermoso", "Hay nooo, ese niño me tiene loca", "Qué bello dios los bendiga siempre", "Tu bebé es muy hermoso mi amor", "una gran bendición Dios los bendiga por siempre", "Hermoso Dios los bendiga", "Dios te bendiga príncipe", "Hermosura de niño, Dios te guarde amor lindo", "Lo más lindo qué veré hoy", "Enamorado de la mamá de Mateo", fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus admiradores.

Cristina Hurtado mostró el regalo que le dio a su hijo

Asimismo, por medio de sus historias en la red social mostró el lujoso regalo que le obsequió al pequeño en esta fecha.

Allí mostró que junto a su hijo mayor Daniel, decidió armarle un corral para que este pueda jugar allí sin ningún problema.

De inmediato sus admiradores le enviaron mensajes de cariño y de lo mucho que les alegra verla disfrutando de su bebé.

