La Jesuu confesó la razón de su extrema delgadez

Hace varias semanas la influenciadora, La Jesuu se dejó ver en varias fotos que circularon en redes sociales donde se podía evidenciar su extrema delgadez, o por lo menos así la definieron muchas personas que en redes sociales quisieron dar su opinión sobre ella y su apariencia.

Ente esto, ella no había fijado posición, pero en su momento también publicó ella misma fotografías sin filtros, sin sus famosa pelucas, y demostrando que sí había perdido mucho peso.

Por eso, hace pocas horas, la influenciadora caleña decidió salir en su cuenta de Instagram a dar su versión, a defenderse de los comentarios y todo el contenido que hicieron los usuarios de redes sociales por cómo ella se ve en la actualidad.

En el video, la influenciadora reveló varias situaciones de su vida personal que han formado parte de su condición física. Valentina, como es el nombre real de La Jesuu contó que muchas cosas la afectaron físicamente, no solo problemas sentimentales, sino también el círculo de amistades y complicaciones familiares que la llevaron a estar más pendientes de terceros que de ella misma y cuando se percató ya habían pasado muchas cosas por su cuerpo.

“Empecé a buscar refugios en corazones muchos más vacíos que el mío”, expresó la influenciadora quien además destacó que la familia muchas veces se convierte en el principal enemigo. La Jessu destacó que es verdad, sí ha perdido mucho peso, “estoy en 52 kilos, y en los últimos meses no he comido bien”, pero también hizo un reclamo muy directo a esas personas que solo saben señalar.

Nadie, a juicio de ella le ha dicho, “cómo te sientes, ya comiste, qué necesitas”, solo saben juzgar y hacerle reclamos por su delgadez, “y sí, este es el mundo que estamos creando, lo peor es que los comentarios y agresiones vienen sobre todo de las mujeres”, contó en su video La Jesuu.

La Jesuu inquebrantable

En su discurso La Jesuu dejó algo muy claro, y es que ella tiene un muro muy fuerte internamente y no deja que situaciones como estas la afecten o la hagan sentir mal, pero sí le preocupa esas personas que no son como ella y que la verdad se afecte por estos comentarios de personas que no tienen filtros y hacen sentir pésimo a un tercero sin conocer la historia.

Valentina dijo también que ella tiene mucho amor propio, sobre todo ahora que ya pasó por situaciones muy duras y que ella necesita amarse ella primero para luego amar a los demás y eso es justamente lo que está haciendo.

