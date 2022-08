La Jesuu desempolvó vieja fotografía e impresionó con su cambio

La creadora de contenido Valentina Ruiz mejor conocida como 'La Jesuu' sorprendió a sus millones de seguidores en las últimas horas al aprovechar su ráfaga de historias para desempolvar una vieja fotografía y recordarle a sus seguidores cómo lucía con sobrepeso, hace unos años atrás.

Recordemos, que aunque Valentina es una de las mujeres más seguidas y sonadas de las plataformas digitales, con seguidores que han sido fieles ha su contenido y trabajo en redes desde hace muchos años, también hay otros que desde hace poco se fueron sumando a su trayectoria digital y por ello, recibieron con mucha sorpresa el impresionante cambio que ha tenido la también empresaria en su aspecto físico.

Como se puede evidenciar, actualmente la caleña goza de una envidiable figura resultado de sus cuidados y algunos retoquitos estéticos. Esto, le permite presumir un abdomen plano, unas curvas bastante pronunciadas tanto en su cintura como en sus atributos.

Sin embargo y como se puede evidenciar en el recuerdo compartido por la propia creadora de contenido, hace un par de años no lucía de esa manera, de hecho, se veía con varios kilos de más, que la hacían ver mucho más cachetona, piernona, etc. Aunque vale aclarar, que la joven siempre ha gozado de una buena silueta, porque pese a estar más subida de peso, igualmente tenía muy pronunciadas sus caderas y curvas.

Internautas se mostraron sorprendidos por la transformación de La Jesuu

La sorpresa e impacto que generó su cambio físico de hace unos años hasta la actualidad fue tanta, que en cuestión de minutos diversas páginas de entretenimiento digital replicaron la instantánea y la hicieron viral, donde compararon su físico del pasado con el de la actualidad, el cual despertó múltiples reacciones divididas en las redes sociales, unos, elogiando su cambio y disciplina y otros, asegurando que con plata, todos pueden lograr verse increíbles.

"Dios mío que cambio tan brutal, lo que hace la plata definitivamente", "recuerden que si alguien se ha preocupado por mostrarse sin filtros y tal cual es, es ella, entonces me encanta que así mismo quiera cuidarse, superarse y verse mejor cada día", "esta niña cambió muchísimo, la verdad no la recordaba así de gordita", "con dinero todo es posible, de verdad el dicho es muy real, no hay mujer fea solamente hay mujeres pobres", "está preciosa en ambas fotos, dejen de comparar y de criticar, que eso es feo y bajo" y "hermosa, pero indudablemente se ve mucho más segura de ella misma ahora", fueron algunos de los comentarios.

Recordemos que de Valentina se reconcoen algunos retoquitos públicamente como el aumento de sus labios y su mamoplastia (aumento y tonificación de bustos). De lo demás, aunque hay rumores que aseguran que se hizo liposucción, bichectomia, entre otros tratamientos para verse más delgada y estilizada, no han sido confirmados ni desmentidos por ella.

