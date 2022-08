Entre lágrimas, Carlos Feria lamentó el fallecimiento de "su hijo"

El creador de contenido Carlos Feria, conmovió las plataformas digitales hace tan solo unas horas, al mostrarse muy emotivo y entre lágrimas, tras el fallecimiento de quien consideró su hijo y un miembro más en su familia. Se trata de su mascota Oreo, un canino que murió hace un par de horas y que tiene destruído al influencer y a su familia.

"Hoy ha sido un día muy triste para nosotros, mi gatito Oreo, mi batman, el gatito que nació aquí, se ha ido para siempre, Oreo se convirtió en un hijo para nosotros, para muchos puede ser una estupidez llorar por un animal pero hay que despedirse de ellos..."eras un gordito hermoso, los últimos días los viviste con nosotros y sé que fuiste muy feliz, te vamos a extrañar demasiado, te amo mucho, te amo mi oreo, te amo", expresó entre lágrimas.

Las palabras de Feria no quedaron ahí y continuó expresando, mientras enterraba a su mascota, que aunque sabe que nunca más lo volverá a ver, lo extrañará como nadie, reiterando, que era y siempre será su hijo.

"Me vas a dejar solo y me duele mucho, te amo mucho, sé que fuiste muy feliz, pero la falta que nos vas a hacer es tremenda, te amo hijo mío y te amaré y nunca te olvidaré mi batman, mi oreo, te vamos a extrañar mucho mi Oreo", expresó.

Internautas empatizaron con el dolor de Carlos Feria tras su perdida

Fue cuestión de minutos para que su post se viralizara en redes, desatando múltiples reacciones de empatía, apoyo y amor para él, por el dolor que muchos entienden está sintiendo. Pues recordemos que muchas personas ya no ven a sus animales como simples mascotas, sino como un miembro más de su familia.

"Ahhh no porqueee, Me pongo muy sentimentalista cuando se trata sobre animales. Me duele ver como parten de este mundo pero yo se que desde el cielo nos cuidaran. Muchas personas creen que lo animales no tienen sentimientos pero no es así", "lo siento mucho Carlos animo", "Sorry Carlos", "muchos entendemos lo que vives, es como que alguien que amas mucho se vaya de tu lado, fuerza Carlos", "Te entiendo, se que se siente, yo acabo de perder a mi Perrita", "Que tristeza! Era un minino SABIO!" y "Eso es lo mas horrible. Ver como nuestras mascotas mueren y no poder hacer absolutamente nda en un gran dolor y queda gran vacio. Es muy triste", fueron algunos de los comentarios.

