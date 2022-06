El motivo por el que Tatán Mejía comparó a una de sus hijas con Shakira

Tatán Mejía conforma uno de los hogares más seguidos y amados por los internautas junto a Maleja Restrepo y sus dos hijas Macarena y Guadalupe, con quienes comparten parte de su vida en familia en redes sociales.

Tatán y Maleja se han ganado un reconocimiento en internet desde hace varios años, pues empezaron a compartir contenido en pareja en donde las bromas, la picardía y los divertidos momentos nunca faltan, pero recientemente dentro de su contenido han ido apareciendo Guadalupe y Macarena, sus hijas de 10 y 5 años, quienes han demostrado que no solo heredaron la belleza de sus padres, si no también toda su astucia y picardía.

El participante de MasterChef Celebrity quien ha sorprendido a todos los televidentes con su talento y creatividad para la cocina, recientemente compartió un divertido video en el que expuso una situación en la que una de sus hijas le daba una divertida excusa para no asistir al colegio.

En el video están dentro de un vehículo cuando de repente Guadalupe le expresa a su papá que no se siente nada bien para ir al colegio, pues le expresa que siente indispuesta y que siente que tiene fiebre y hasta lo invita a que él mismo lo compruebe.

Pero Tatán sorprende con su respuesta, pues el motociclista profesional usó un fragmento de una de las canciones del momento, "Te felicito", interpretada por la famosa artista barranquillera Shakira y el puertorriqueño Rauw Alejandro, la cual ya posee más de 119,000,000 vistas en YouTube.

Te felicito, qué bien actúas, de eso no me cabe duda.

El video de inmediato logró divertir y sorprender a miles de internautas, quienes aprovecharon la caja de comentarios para expresar lo divertido que les pareció el video y la actuación de Guadalupe, y tambièn para exponer que es una situación con la que se identifican a menudo las personas que tienen hijos.

Vaya pal cole ombe jaja; Guada cada dia mas grande y bella; Tal cual me pasa; Si no les duele la barriguita están tristes por separarse de la mamá! Ese nivel maneja mi hija; gualita a su mamá … pensé que era un filtro; La mía todas las mañanas se inventa algo para no ir; Guadalupe y Macarena tienen unos papás una chimba; Pobre, déjenla en cama dormir otro ratito; Abrir la aplicación y encontrar este tipo de creaciones no tiene precio.