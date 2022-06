La reacción de Maleja Restrepo cuando Tatán Mejía le habla de motos

Tatán Mejía y Maleja Restrepo sigue sorprendiendo en redes sociales con sus contenidos de humor y de pareja, pues ya se han convertido en una referencia de los internautas con su forma particular de llevar su relación al natural y sin tapujos en internet.

Recientemente habían sorprendido y divertido a millones de internautas con una situación en la que el participante de MasterChef Celebrity había decidido tomar venganza de una situación que venía presentando con su esposa en la que al momento de pagar la cuenta ella siempre tenía una particular excusa.

Pero de nuevo Tatán y Maleja lograron acaparar la atención en redes sociales al compartir un video en el que mostraron qué pasa en la mente de la presentadora cuando su esposo le trata de hablar o explicar temas de motos, pues pareciera que le hablara en idioma alienígena.

Maleja Restrepo comparó a Tatán Mejía con Mafe Walker

Tatán Mejía compartió en su cuenta oficial de Instagram en donde posee más de dos millones de seguidores un divertido video en el que expuso junto a Maleja lo qué sucede cuando deciden ponerse a hablar sobre temas de motos, algo en lo que Sebastián es bastante experto, pues goza de una gran trayectoria y reconocimiento dentro del mundo del motocross y las mejores competencias de esta disciplina.

En el video se ve que Mejía le está hablando de forma convincente sobre algunos aspectos de una motocicleta, pero al cambiar la toma se ve la perspectiva de Maleja quien percibe lo que su esposo dice en otro idioma, usando un fragmento de uno de los videos de Walker, una mujer que se ha hecho viral en TikTok al expresar por sí misma que posee un don para comunicarse intergalácticamente con extraterrestres emitiendo unas palabras bastante confusas.

Dentro del clip suena una de las frases más celebres de la mujer que se comunica con extraterrestres: "Me amo, me amo, siento, te amo", mientras Maleja afirma con su cabeza como si estuviera entendiendo toda la explicación de su esposo.

Los divertidos comentarios de sus seguidores sobre el idioma alienígena

Este video causo bastante gracia a los seguidores de la pareja, pues en menos de dos horas ya contaba con más de 18.000 interacciones en los que los creativos y divertidos comentarios no se hicieron esperar, pues es normal ver en las últimas semanas grandes celebridades e influencers bromear con el contenido de Walker.

"Muy bujrvdlfbe jebrbdkf bsjfkd te amo; así es en mi casa, y ya no da ni rabia; cuando tu me hablas de tu trabajo; cuando mi marido me habla de carros; y luego pregunta cómo se prende; me sentí muy identificad; cuando me explican cosas de tecnología; cuando mi esposo me habla de fútbol". Fueron algunos de los divertidos comentarios del post.

