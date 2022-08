Sara Uribe sorprendió a sus seguidores con extrañas fotos

Desde hace varios días, la empresaria y modelo Sara Uribe se ha dejado ver en redes sociales mostrando varias realidades de su vida y esto ha sido muy bien visto por sus miles de seguidores, quienes aman verla en todas las facetas de su vida.

Es por eso que ella quizás no dudó en publicar en sus redes sociales varios momentos de su vida, sin filtros, sin edición, pero sobre todo donde ella es tal como es. Y es que en más de una ocasión ella ha querido dejar ese mensaje en sus redes.

En su cuenta de Instagram, en sus historias, ella se dejó ver en situaciones muy divertidas, pero en otras donde más de uno se sorprendió de verla. Y es que Sara Uribe aparece, primero en poses donde no lleva ropa interior en la parte superior de su cuerpo.

Luego, se puede ver a la también presentadora en ropa muy cómoda haciendo labores de su casa, pero también en pijama, recién salida del baño, con caras de dolores o malestares, sin maquillaje, con maquillaje, organizándose para que eventos. Pero una llamó la atención, y fue que ella se dejó ver en el baño de su cuarto en una posición inesperada haciendo sus necesidades.

Esto de inmediato sacó risas, como las caras que puso en otras imágenes donde incluso se voltea hasta los parpados de sus ojos. Y otras de las imágenes que llamó la atención de sus seguidores, fueron los platos de algunas comidas que compartió, desde frutas hasta lechonas, demostrando que debe tener un equilibrio alimenticio, pues siempre se da sus gustos.

Las imágenes con su pequeño hijo Jacobo también fueron vistas por sus miles de seguidores, quienes siempre han destacado esa labor de ella como madre, y sobre todo como esa compañía esencial en la que se ha convertido su hija en su vida.

Sara y sus facetas

Y es que Sara Uribe siempre se ha dejado ver y se ha caracterizado por ser espontánea y muy original en sus redes sociales, pero también por demostrar todas esas versiones o facetas que tiene en su vida, sobre todo porque ella siempre está en diferentes lugares o situaciones que le ayudan a generar ese tipo de contenidos.

Sobre todo, si se trata de su hijo, con quien siempre se muestra amorosa, y hasta regalada, porque en más de una ocasión el pequeño Jacobo le ha prohibido salir y ella siempre lo muestra desde el amor de su hija hacía ella.

A esto se le suma que hasta ahora ella no tiene una relación, por lo menos no visible en redes sociales y ha dejado claro que no está apresurada por eso. Sin embargo, ha dejado saber qué le gusta de un hombre, en una relación y más detalles para conquistarla.

