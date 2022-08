Sin filtros, Yina Calderón mostró como tiene su cola actualmente

Hace algunos días, Yina Calderón anunció que nuevamente se iba a someter a una intervención quirúrgica prometiéndole a sus miles de seguidores que más adelante les iba a revelar de qué se trataba, y parece que la respuesta llegó más pronto de lo que se esperaba, pues al responderle a dos de sus seguidoras, la influenciadora mostró cómo tiene la cola actualmente, debido a los biopolímeros y afirmó que debe hacerse una cirugía para levantarla.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Yina Calderón afirmó que dos mujeres le escribieron en las redes sociales diciéndole que tenían el mismo problema que ella tiene en sus glúteos, es decir que los tienen caídos.

En ese momento Yina Calderón reveló que cuando a ella le quitaron los biopolímeros que tenía en sus glúteos, se le cayó la cola, en la parte inferior, luego, sin ningún tapujo, la influenciadora decidió mostrar, sin filtros, cómo tiene esa parte de su cuerpo en este instante, y en ese instante afirmó que debe someterse a una cirugía para intentar mejorar eso.

“Miren, cuando a mí me sacaron todos los biopolímeros, incluso yo perdí la mitad de mi tatuaje, la cola se me cayó acá, ¿si ven?, o sea yo tengo caído acá, no voy a ponerle filtro no voy a ponerle nada para que ustedes vean la realidad, toca hacerme la cirugía que para levantar esto, así (levantando sus glúteos con las manos) y hacer reconstrucción de glúteo, por ahora me toca utilizar la faja”, dijo Yina Calderón en el video.

Luego la empresaria mostró un video en el que ella explica que su cola está caída, por la flacidez y la piel suelta provocada por la extracción de biopolímeros y las múltiples cirugías que se ha realizado y luego mostró algunos de los productos que ella vende y que utiliza para levantar su cola mientras se realiza el procedimiento quirúrgico y dijo que no le da pena mostrar sus glúteos pues ella siempre ha sido muy real con esos temas.

“Entonces, ahí les mostré mi colita, miren a mí no me da pena mostrarla como está, pues, bebé, yo les he mostrado a ustedes que uso pelucas, les he mostrado a ustedes cuando me he engordado, cuando no me he engordado, cuando me salió fibrosis, cuando se me cayó la cola, cuando sufrí los biopolímeros, cuando me operé, yo creo que he sido muy real en todo este ámbito de la estética”, detalló la influenciadora.