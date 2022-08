Sara Uribe contó qué siente cuando su hijo comparte con Fredy Guarín y su novia

La presentadora Sara Uribe despejó a sus millones de fanáticos varias dudas sobre su vida personal, en especial sobre su hijo y su expareja, el futbolista Fredy Guarín.

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de seis millones de seguidores, la modelo activó la herramienta de preguntas y allí fue cuestionada sobre si perdonaría una infidelidad, destacando que no lo haría.

Asimismo, la interrogaron si se pone triste cuando su hijo Jacobo se va para donde su papá, señalando que todo ha sido un proceso.

“Yo lo extraño mucho y antes me daba súper duro, pero ahora es súper chévere porque tengo tiempo para mí, puedo dormir, puedo ver Netflix, puedo salir a bailar, puedo tener amigos y ellos también necesitan esa figura paterna y compartir ese tiempo con ellos y nosotros no somos nadie para decirle que no lo haga o que o compartan ese tiempo con sus papás. Yo sé que él lo cuida con todo el amor del mundo”, expresó.