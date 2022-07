Criss Hurtado posó muy sugerente y su esposo no dudó en comentarle

La presentadora Criss Hurtado está sin duda en su mejor momento personal, y es que ha formado una familia que es de admirar para muchos en redes sociales y, además, ha construido con los años, una relación amorosa que, aunque pasa el tiempo está más sólida que nunca.

Es por eso que más de uno le pidió al universo “un hombre así”, como su esposo José Narvaez, con quien tiene una relación desde hace muchos años, y tres hermosos hijos, el más reciente, el pequeño Mateo, quien se ha robado todas las miradas y comentarios en las redes sociales desde que sus miles de seguidores se enteraron de que venía al mundo.

Sí, es que José Narvaez dejó un comentario lleno de mucho amor para su esposa, quien decidió posar con un sugerente y ajustado look demostrando su belleza y su gran figura a pocos meses de haber dado a luz a su hijo. Justo ahí su esposo no dudó en comentarle que no lo pensaría dos veces para hacer una vida con ella.

“Que alguien me presente a esa diosa, yo le crío hijos, le pago universidades y le hago el mercao”, expresó el esposo de la presentadora en la más reciente publicación de sus redes sociales, donde su esposa se dejó ver más sensual que nunca. A esto, los comentarios no se hicieron esperar, pues más de una pidió, “más hombres así”.

“Tanto tiempo juntos y aún la llama encendida”, “todos merecemos un amor así de bonito”, “esta pareja me encanta”, “ellos y su familia son hermosos”, “ay, no, un hombre así, por favor”, expresaron en redes sociales los seguidores de la pareja.

Una pareja de admirar

Y es que para muchos el amor que han cultivado Cristina Hurtado y su esposo José Narvaez por todos estos años ha hecho que muchos los tengan como referencia de ejemplo de familia y de estabilidad.

Y no es para menos, pues ambos han logrado un hogar y tres hijos que se roban las miradas también, pero al mismo tiempo, han demostrado que, pese a los años, ahora ejerciendo el rol de padres de un ser tan pequeño, no se olvida si se hace desde el amor y es eso lo que han hecho con cada uno de sus hijos, pese también a las adversidades que han tenido que pasar con el pequeño desde su nacimiento.

