Cristina Hurtado se le midió a hacer viral reto de una acrobacia y así le fue

La presentadora Cristina Hurtado dejó boquiabiertos a miles de sus fanáticos luego de sumarse a un reto viral en redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de seis millones de seguidores, la modelo compartió un video en el que se mostró realizando una particular acrobacia que se ha popularizado en internet.

Cristina Hurtado sorprende con su flexibilidad

En la grabación se dejó ver al aire libre apoyándose de una enorme columna de madera y haciendo caso paso que se indica en el reto, en el que se termina parada de manos.

Luciendo pequeña ropa muy cómoda, no solo logró cumplir y hacer a cabalidad la pirueta, sino que también logró presumir de sus curvas.

“¿Ya lo intentaste?”, preguntó la empresaria en la descripción de la publicación.

Tras su revelación, logró miles de “me gusta” y cientos de comentarios donde la llenaron de halagos por su habilidad y belleza.

"Te felicito eres una tesa", "Yo, caería como una papaya jajaj", "lo he intentado y no me sale, la primera estoy en el suelo", "oyeme pero tú qué no hace bien, tremenda mamacita", fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus admiradores.

Asimismo, se llevó todas las miradas tras compartir un carrusel con varias instantáneas en las que se mostró luciendo un atractivo body de color negro, con el que logró resaltar parte de sus atributos.

“Amo la versatilidad de este body. Interior y exterior!!!”, agregó en las imágenes, donde también la llenaron de elogios.

"La monita más hermosa", "quiero verme así apenas tenga a mi bebé", "ese Josse Narváez si es SUERTUDO q se casi con esa SUPER MAMASOTAAAAAASS HERMOSAAAAAAAAAAAAAA Y DIVINA", "perfecta", le escribieron.

