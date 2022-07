Cristina Hurtado y Josse Narváez derriten de ternura con fotos de su bebé

La presentadora Cristina Hurtado y el actor Josse Narváez derritieron de ternura a miles de sus fanáticos tras presumir amorosas fotografías de su tercer hijo Mateo.

Te puede interesar: Josse Narváez divirtió al mostrarse cambiándole el pañal a su hijo Mateo

A través de sus respectivas cuentas de Instagram, donde suman millones de seguidores, compartieron tiernas instantáneas del pequeño.

La modelo reveló un carrusel con varias imágenes del pequeño en medio de enormes hojas.

En algunas sale muy serio, otras muy coqueto y en otras muy sonriente, llevándose todas las miradas de los internautas.

“Enamorada de mi tarzancito”, escribió la empresaria en la descripción de la publicación.

Tras su revelación, logró miles de “me gusta” y cientos de comentarios donde lo llenaron de halagos por su belleza y sorprendente parecido a su padre.

“Dios mío pero que belleza", "una belleza de ángel", "precioso", "Mino Jose", "ay Crisss está grandeeee, qué belleza", "hermoso", "lo más lindo de todo INSTAGRAM", "enamoraaaadaaaa me tieneee", "que bebé tan, pero tan hermoso por Dios, que mi Dios te lo guarde y te lo proteja de todo mal, me enamoré", "me lo como", "como para comérselo a besitos", "Me derretí de ternura ombe'eee mucha criatura de Dios hermosa como sus padres", "lo más lindo qué veré hoy", "no hay un bebé más bello que Mateo", "la misma mueca del papá, que impresión", "qué preciosura. Dios lo bendiga siempre", fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus admiradores.

Por su parte, el exprotagonista también reveló otro carrusel con algunas instantáneas posando junto al niño en medio de la naturaleza, donde este también se dejó ver muy sonriente.

“Gracias por invitarme a descubrir!!!

Te amo regalo de Dios”, añadió el actor en la descripción.

Allí Josse Narváez también logró miles de corazones y comentarios donde los elogiaron y reiteraron lo mucho que se parecen.

“Hermoso Mateo, Dios lo bendiga", "qué muñeco tan hermoso", "la sonrisa de Mateo", "divino, igualito al papá", "qué hermosos", "adorable bebé", "Mateo si me tiene ENAMORADA, te amo preciosurita", "qué belleza de bebe , Dios los bendijo demasiado", "ese bebé tan hermoso", "cosita linda", "un principito", "muero de amor, hermosos", "estoy súper enamorada de Mateo Regalo de Dios", "es que los dos son preciosos", le escribieron.

Cabe recordar que, el niño tiene siete meses de nacido aproximadamente y poco a poco han ido compartiendo y mostrando cómo ha sido su proceso con la llegada del nuevo integrante de la familia a sus seguidores.

No dejes de leer: Cristina Hurtado y su esposo revelaron detalles de su relación