Sebastián Martínez y su particular opinión sobre la canción "Mi bebito fiu fiu"

El actor Sebastián Martínez, quien actualmente se destaca en las noches de Nuestra Tele con su papel de Rafael Méndez en Hasta que la Plata nos Separe sorprendió a sus seguidores con una confesión sobre una de las canciones del momento en TikTok.

El actor que, por estos días se encuentra de vacaciones tras culminar las grabaciones de HQLPNS decidió sacar un espacio en redes sociales para confesarle a sus seguidores que por estos días había una canción que lo tenía bastante obsesionado, pues día y noche no se la sacaba de su cabeza.

Sebastián quien siempre se ha caracterizado por tener un gran sentido del humor y por mostrarse como una persona sincera y sin pelos en la lengua frente a sus seguidores, decidió sorprenderlo al mostrar una faceta poco conocida de él, en donde mostraba abierto a demostrar que también es un hombre con gran ternura.

El actor antioqueño le indagó a sus seguidores si al igual que a él la canción "Mi bebito fiu fiu" los tenía encantados, pues para él se había convertido en una obsesión desde que se levantaba hasta que se acostaba.

El actor posteriormente de contar lo que le sucede con la canción número uno en TikTok, decide colocarla y cantarla con gran sentimiento y de forma enternecedora.

Alguien más está por ahí con esta canción día y noche, yo me levanto con esa canción, me tiene desesperado, pero me gusta.