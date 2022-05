La amorosa confesión de Gianluca Vacchi sobre Sharon Fonseca

El italiano Gianluca Vacchi disfruta día a día la vida que ha construido junto a su pareja, Sharon Fonseca y su pequeña Blu Jerusalema.

En medio de una entrevista con un reconocido medio internacional, el italiano confesó qué fue lo que lo enamoró de Sharon Fonseca de 27 años.

Además, dijo que encontró en Fonseca la mujer ideal.

Gianluca aseguró que junto a su pareja ya hicieron algo superior a darse el “sí, acepto” en el altar, pues llevan cinco años de relación y tienen una hija.

En varias ocasiones, Vacchi ha dejado claro que desde que su hija venía en camino, la vida le cambio por completo y que trata de pasar el mayor tiempo posible con su bebé.

“Mi hija me tiene enamorado. Ya bailamos. “Soy un padre que vive mucho con su hija. Paso muchas horas con ella. No hay una comparación, tuve que hacer más ejercicio porque el corazón no me cabía en el pecho”.