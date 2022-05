Sharon Fonseca revela video de su mamá con su hija y derrite de ternura

La modelo Sharon Fonseca derritió de ternura a miles de sus fanáticos tras su amoroso post en marco del Día de la Madre.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de seis millones de seguidores, la venezolana compartió un video en el que recopiló imágenes de su mamá junto a su pequeña hija Blu Jerusalema, fruto de su relación con el Dj Gianluca Vacchi.

Con este aprovechó para dedicarles emotivas palabras a su mamá y a su hija.

También les envió un grato mensaje a sus seguidoras que son o anhelan ser madres.

“Feliz día de la madre a todas las mamás, a las mamás que están en la dulce espera, a las mamás que ya no están con nosotros, a las mamás que no crecieron a sus bebés dentro de su cuerpo, sino que los ayudaron a crecer afuera, y a las futuras mamás hermosas que esperan que esa prueba salga positiva, no pierdas la fe”, agregó.