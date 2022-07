Kimberly Reyes reveló su tip para superar la tusa

Si por algo se caracteriza la guapa actriz barranquillera Kimberly Reyes,es por su constante interacción en redes sociales, donde actualmente acumula más de 4 millones de seguidores. Como muestra de ello está su más reciente dinámica de preguntas donde se comprometió a responder cualquier interrogante que sus fanáticos tuvieran.

Entre las preguntas, hubo una que llamó particularmente la atencióin, donde una fanática desde su experiencia personal le pedía un consejo que pudiera poner en práctica para superar la tusa, seguramente, basándose en la más reciente ruptura que vivió la barranquillera, al dovorsiarse del empresario Federico Severini. Contrario a lo que muchos esperaban, Kimberly le respondió desde su corazón.

"De pronto esta no sea la mejor solución pero yo creo que enfocarte en ti, en un proyecto que tengas pendiente, en cosas que quisite hacer y de pronto no hiciste en su momento y en ser feliz, llénate de amor propio bebé", expresó la mujer.

Posteriormente, hubo un detalle de fondo que también despertó dudas entre sus fanáticos ya que se trataba de un romántico arreglo floral, por el que desde luego no dudaron en preguntarle si alguien en especial se las había obsequiado. Ante esto, solo reiteró lo lindas que le parecen.

Otras confesiones de Kimberly Reyes

Tras esto, un internauta le aseguró que la veía muy picarona últimamente a lo que ella no quiso dar su aprobación ni refutamiento. Luego, una fanática le dijo "pero es que andas del timbo al tambo mija" como queriendo insinuar que no ha pasado mucho desde que acabó su matrimonbio, para estar involucrándose con otro hombre. A esto Kimberly solo reaccionó con risas y una canción de fondo donde dejó claro que lo que hablen de ella poco o nada le interesa ni le afecta.

"Mi ex sigue insistiendo para volver pero yo no sé qué quiero", escribió una fanática, a lo que Kimberly, aunque sin querer meterse mucho, le dejó claro que la única que sabía lo que realmente le hacía feliz y le convenía era ella, pero le recordó con un viejo refrán "que lámina repetida no llena el álmun".

Finalmente, una seguidora le manifestó que sentía un poco de envidia por ella y por la cantidad de hombres que se notaba que estaban detrás de ella. Esto, desató una profunda reflexión por parte de la actriz.