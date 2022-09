Vestida de novia, Kika Nieto celebró su cuarto aniversario de casada

La creadora de contenido Kika Nieto conforma una de las relaciones más estables y sonadas de la farándula nacional y las redes sociales, donde constantemente comparte detalles sobre su historia de amor, los comienzos de su relación y hasta los tips que le han funcionado para consolidar el hogar con el que siempre soñó.

Como ejemplo de hecho está la más controversial confesión que hizo hace un par de semanas, sobre una pregunta que le hizo una seguidora sobre si consideraba mal, que ella le pidiera a su actual pareja que dejara de seguir a su ex de Instagram, ya que lo había comenzado a hacer recientemente. Ante esto, Kika dividió posturas con su respuesta.

Creo que esta respuesta puede ser polémica porque todos pensamos muy diferente y lo que yo creo es que no está mal que lo pidas, lo que está mal es que de pronto para tu pareja sea más importante tener en su Instagram a su ex, que valorar tu tranquilidad...y yo puedo hablar desde mi experiencia personal, porque yo también fui ex y yo también tuve un ex y yo también me dije a mi misma "ay no pasa nada, terminamos super bien, yo lo quise mucho, podemos ser amigos" y mentiras, yo lo veía y me daba de todo y volvímos y me casé.