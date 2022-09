¡Exorbitante! La Liendra reveló la máxima suma que ha facturado en redes

El creador de contenido Mauricio Gómez mejor conocido en redes sociales como La Liendra dejó a sus seguidores de una sola pieza tres revelar hace tan sólo unas horas la exorbitante suma que ha llegado a facturar con su trabajo digital. Lo sorpresivo de esto, es que no hablo de sus ganancias mensuales sino del monto máximo que logró concretar en un solo negocio.

Esta confesión se dio en el marco de una entrevista que ofreció el creador de contenido junto a otros reconocidos rostros de las plataformas digitales, donde estaban hablando sobre diferentes aspectos de su trabajo digital. Fue ahí cuando el propio Mauricio planteó el tema sobre la mesa y al parecer, terminó siendo víctima de su propio invento.

Esto, porque cuando se rebota su pregunta, se puede evidenciar la incomodidad que tenía para revelar cifras de ese tamaño públicamente

Antes de revelar cifras concretas, el también empresario dejó claro que cuando se enfoca a crear contenidos, sus redes han sabido retribuirle, Sin embargo, en comienzo se mostró exceptico a hablar de montos puntuales, porque según el, hay entidades que les encanta conocer de estos números públicamente, para después, aumentar el valor de sus retribuciones legales.

Perro yo el nivel más grande, no sé cuál es el nivel más grande que he tenido en un momento, pero si sé cuál es el nivel de plata más grande que he facturado en algún momento, pero no lo voy a decir, porque yo quería era saber la respuesta de JH, porque después "a la DIAN le gusta esto", expresó Mauricio.