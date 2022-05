Karol G tuvo un gesto especial con los niños con cáncer de Bogotá

Karol G estuvo en la ciudad de Bogotá no es uno, sino en dos conciertos a casa llena. La cantante paisa dejó a todos con la boca abierta al dar dos shows diferentes, con sus canciones más exitosas y además con grandes invitados especiales.

Fueron dos noches que la artista cautivó con su talento y se robó todos los aplausos y miradas de los miles de personas que hicieron que estuviera a reventar estos grandes conciertos. Pero como si esto fuera poco, Karol G decidió hacer mucho más por sus seguidores, sobre todo por estos que no pudieron ir.

Se conoció que luego de una noche de buena música que ofreció la cantante, Karol G tuvo un gesto muy especial con los niños de la Fundación HOMI en la ciudad de Bogotá. Este momento fue muy especial sobre todo para los niños quienes no dudaron en demostrarle amor, pero también admiración y hacerle saber que son fanáticos número uno de sus canciones y que se sentían plenamente contentos de tenerla tan cerca.

Este hecho se volvió viral, pues más de uno quedó mucho más enamorado de la gran acción que tuvo la cantante con los pequeños, pero, además, por demostrar su sencillez, pues no fue con alta seguridad ni con muchos protocolos más allá de lo que necesitaban los niños. Los saludó a uno por uno, y decidió darles un concierto íntimo y muy especial a todos ellos y sus familias.

Un gesto Karol G

Y no fue el único gesto que tuvo Karol G con sus seguidores, pues en redes sociales se viralizó la historia de un joven que tuvo que poner en una balanza, pagar su Maestría o ir al concierto de Karol G, y la primera ganó.

Él quiso contarlo modo anécdota en sus redes sociales, pero entre todos los comentarios que recibió estuvo el de la cantante, quien lo felicitó por haberle dado prioridad a sus estudios y sobre todo por hacerle caso a su mamá, quien les dijo que no sería el último concierto que ella daría y que sus estudios debían estar primero.

Pero Karol G no solo le respondió eso, sino que a mensaje privado le respondió que no solo él iría a su concierto, sino su mamá y ese grupo de amigos que tampoco pudieron ir por la prioridad de sus estudios. No se lo podía creer y de inmediato también mostró la reacción que tuvo y hasta la respuesta de su mamá que no creyó jamás que Karol G le respondiera y lo premiara de esa forma.

