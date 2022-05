Karol G le seguiría enviando indirectas a Anuel AA

Más allá de su indudable talento, la paisa Karol G es centro de atención: sea por sus sugerentes fotografías, pegajosas canciones y, por supuesto, sus parejas sentimentales.

La relación que la intérprete de ‘Mi cama’ sostuvo con su colega Anuel AA fue tendencia, debido a que meses después de su ruptura, el boricua se encontraba en una relación con Yailin.

¡Pero todo no terminó ahí!, ya que la antioqueña lanzó una canción con Becky G, denominada ‘Mami’, donde la artista expresaba su descontento por un amor tóxico que tuvo en el pasado.

No me vuelvas a llamar. Conmigo no te equivoques, de lo tóxico que eres, no te quiero ver más, son algunos de los fragmentos descritos en el tema.