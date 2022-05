Karol G sorprendió con noble gesto a uno de sus fanáticos

La cantante paisa Karol G es sin lugar a dudas una de las mujeres más queridas, sonadas y seguidas de las platafrmas digitales y por ello, gran parte de lo que hace y publica en sus redes sociales personales se convierte rápidamente en tendencia nacional.

Desde luego, sus presentaciones tampoco son la excepción y como muestra de ello está la enorme acogida que ha tenido la paisa en su gira de conciertos "Bichota Tour" donde millones de fanáticos desde diversos rincones del país cafetero han acumulado esfuerzos para asistir a alguno de sus conciertos.

Por lástima, no todos cuentan con los mismos recursos para obtener una buena localidad donde puedan ver de cerca a su artista predilecta, como fue el caso de Sebastián, un usuario en Twitter que posteó la indecisión que estaba viviendo, por no saber si con el dinero que tenía, pagar su maestría profesional o comprar la entrada para el concierto de "La Bichota".

Tenía que escoger entre una maestría en la Universidad Piloto o ir al concierto de La Bichota #Bichota, Bochotella y este fue el consejo de mamá; espero la vida me dé para cumplirle a mi madre para ir a ver a Karol G: "En otra oportunidad vas a ir hijo, papi ojo que tus sueños no están puestos en un concierto, si papi la próxima vez vas. Un hombre tan exitoso como tu no se debe afectar or algo tan vanal", le aconsejó su progenitora.