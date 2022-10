Karol G cuenta el sueño que ha podido cumplir gracias a su gira por el mundo

La artista Karol G se posiciona como una de las artistas colombianas más famosas y reconocidas del mundo, la intérprete de ‘Provenza’, ‘Mami’ y ‘Gatúbela’, viene teniendo un 2022 de ensueño, logrando una exitosa gira por Latinoamérica y Estados Unidos, en las que ha impresionado con sus sorprendentes shows, sus artistas invitados y su derroche de sensualidad.

Muestra de su gran momento fueron sus tres galardones conquistados recientemente en los Premios Billboard, como "Hot Latin Song", "Top Latin Álbum" y "Hot Latin Song", aunque la artista no pudo asistir a la entrega de los premios celebrados en Miami, debido a la gira que adelanta por el país americano, no dudó en agradecer a sus fans por el apoyo durante todos estos años y a los organizadores de los premios.

Es que sin duda alguna su gira "Strip Love Tour" está acaparando la mirada de todo el mundo, pues, dentro de ellos también se han vivido diferentes momentos que le han dado la vuelta al mundo, como el de la artista saliendo a tarima encima de un Ferrari, el fan que se le olvidó la canción cuando ella le dio el micrófono o el más reciente, cuando la cantante decidió subir al escenario a una señora de la tercera edad.

Por eso, tras tantos momentos emotivos e inolvidables en sus presentaciones la cantante decidió expresar su felicidad por todo lo que está logrando su gira por el mundo.

La artista decidió compartir hace unas horas a través de su cuenta oficial de Instagram un mensaje de agradecimiento a sus fans en donde les expresó todo lo que ha significado para ella esta gira musical.

En el mensaje la artista cuenta que, desde que comenzó su gira ha vivido noches y momentos inolvidables, enfatizando en un sueño que ha podido cumplir durante estos conciertos, el cual era haber podido cantar junto a artistas que son referentes para ella y que admiraba desde su adolescencia.

Cabe resaltar que durante su gira la artista ha tenido grandes invitados como Anahí, Arcángel, Jorge Celedón, Ozuna, Nicky Jam y recientemente Grupo Firme, artistas con los que según expresó, ha podido intercambiar culturas y estilos musicales.

Desde que empecé esta gira de conciertos con mi música en lugares enormes alrededor del mundo, una de las cosas más brutales que me he dado a mí misma, ha sido poder compartir el escenario con artistas que crecí admirando, de todos los géneros musicales que me encanta escuchar. Compartir nuestros estilos musicales, nuestras raíces y nuestras culturas en el escenario con todas las personas que he traído de sorpresa para ustedes ha sido un honor y un regalo no solo para ustedes sino también para mí.