Karol G presumió su celulitis con un look de animal print y se llevó todos los elogios

La cantante Karol G presumió con orgullo a sus millones de fanáticos sus curvas y su celulitis.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 51 millones de seguidores, la artista compartió un carrusel con varias fotografías donde lució su figura.

Te puede interesar: Anuel AA reaccionó a show de Karol G en Coachella tras cantar "Mamiii"

Usando un enterizo ajustado de animal print con un profundo escote, la Bichota puso a volar la imaginación de sus admiradores.

Realizando diversas poses desde diferentes ángulos se llevó todas las miradas de sus admiradores.

Además, aprovechó para lucir su naturalidad, dejando al descubierto la celulitis de sus piernas, resaltando sus imperfecciones con orgullo y demostrando que los filtros no son lo suyo, pues prefiere mostrar la realidad, reforzando sus palabras sobre la importancia del amor propio y dejar a un lado los falsos estereotipos de belleza.

Con dichas instantáneas, la paisa invitaba a sus fanáticos a disfrutar de su presentación en el festival Coachella, donde arrasó y fue todo un éxito.

Tras su publicación logró más cinco millones de “me gusta” y miles de comentarios donde la llenaron de elogios por su indiscutible belleza.

“Mamacita", "cuerpazo", "brutal", "sagrado rostro", "bebecita", "quién más quedó con el ojo triangular??? Eso, me encanta cómo ella disfruta y muestra su feminidad con orgullo y valentía, pienso que así debe ser…", "ese cuerpo real", "inspiración total", “hermosa”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus fanáticos.

Pr su parte, tras el éxito que tuvo con su presentación en Coachella, el cual llevó a acabo en Indio, California, la artista se mostró agradecida con sus seguidores por su apoyo.

“Todas las cosas hermosas que he visto aquí en Twitter con el apoyo que me dan por mi presentación en Coachella me tienen con las lágrimas que no paran y el corazón arrugadito Ustedes son lo más chimba de todo lo que hago Los amo como no saben GRACIASSSSSSS”, escribió en su cuenta de Twitter.