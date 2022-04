Anuel AA reaccionó a show de Karol G en Coachella tras cantar "Mamiii"

El cantante puertorriqueño Anuel AA no tardó en responderle a la cantante Karol G tras su actuación en Coachella.

Te puede interesar: Anuel AA y Yailin se tatuaron el nombre del otro, y así lo presumieron

Todo luego de que la artista invitara a su colega Becky G a interpretar su canción en conjunto “Mamiii”, que ha sido todo un éxito a nivel global logrando más de 145 millones de reproducciones en YouTube con solo dos meses de haberse estrenado.

Cabe recordar que, para muchos, dicho sencillo fue una gran dedicatoria de la paisa al puertorriqueño tras su ruptura.

En la presentación, las artistas agregaron una frase antes de comenzar a cantarla, la cual añadieron al video oficial, que se estrenó hace poco y con las volvieron a llamar la atención de Anuel AA, pues desde dicho lanzamiento, millones de fanáticos han relacionado la letra de la canción con la pasada relación entre Karol G y el trapero.

Además, antes de cantar su canción “200 Copas”, también agregó:

Por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene casi 28 millones de seguidores, el cantante compartió unas imágenes en las que agregó lo que piensa al respecto.

“Yo me rio, ¿y eso que dicen que soy yo dizque el que estoy estancado en el paso? Ya no estamos en los tiempos de antes, yo no soy el que ando dedicando canciones después de tanto tiempo, suéltenme en banda que a mí sin cojones me tiene y ya, esa es la única reacción mía que van a tener, piensen lo que sea que quieran pensar y lo que sea que los estén haciendo pensar. Si la gente supiera”, escribió.