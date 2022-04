j balvin dedica palabras a karol g tras homenaje en coachella

El cantante J Balvin no tardó en reaccionar al homenaje que le hizo su colega y amiga Karol G durante su presentación en el festival de Coachella, que se realizó en California.

La paisa tomó algunos minutos de su actuación para hacer un recuento de algunos años de los grandes éxitos musicales latinos, interpretando algunos de ellos y homenajeando a artistas que han representado a los latinos alrededor del mundo.

Entre ellos, el colombiano J Balvin, de quien cantó su éxito global “Mi Gente”.

Tras su show, el reguetonero reaccionó y por medio de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 52 millones de seguidores, el artista compartió un carrusel con una fotografía y el apartado del video donde interpretó su sencillo.

Allí aprovechó para agradecerle y expresarle lo orgulloso que está de ella.

“Carolina Giraldo,hace poco, hablamos de cómo todo puede cambiar y las vueltas de la vida…Me tocó verte en fiestas de quince años, cantando juntos, colegios, discotecas, buscando oportunidades que, en lo largo, parecía que el camino cada día era más oscuro. Escapar del juego y la industria de la música era una posibilidad, sin embargo, NO TE QUITASTE, LUCHASTE, ESCUCHASTE Y ENCONTRASTE el camino de tu luz, luz que nadie te regaló, todo fue hecho a pulso.

Para mí, los honores se hacen en vida ¿para qué después?

A mí no se me hace difícil decirle a las personas lo grandes que son y lo mucho que han impactado. Empoderaste a las mujeres, la comunidad LGBT te adora y el mundo te respeta.

Gracias por que estás haciendo tu propio legado que JAMÁS SE BORRARÁ EN LA HISTORIA.

Te amo.

Jose

Gracias, gracias , gracias !!”, escribió en la descripción de la publicación.