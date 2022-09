¿Se reconciliaron? Juliana le envió hermoso regalo a su hermana Yina Calderón

Yina Calderón se encuentra recuperándose de la cirugía de reconstrucción de glúteo a la que fue sometida a comienzos de esta semana y su mamá, Merly Ome, ha sido la encargada de cuidarla y revelar en las redes sociales, todo lo relacionado a su estado de salud.

Y es que, a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, la influenciadora a publicado historias en las que se ven varios ramos de flores y canastas con fruta que los amigos de la empresaria con mensajes de fortaleza en la que le piden que se recupere pronto.

Algunos de los ramos que más llamaron la atención fueron los que le enviaron el novio de Yina Calderón y la hermana de la influenciadora, pues en una de las tarjetas se leía “Para: Yina Calderón. Que te mejores hermana! De: Juliana Calderón. Septiembre 26/2022”, dice una de las notas. Por eso al publicar las historias, Yina Calderón escribió “Gracias novio, gracias, hermana”.

Cabe recordar que en las últimas semanas, Yina y Juliana Calderón han tenido algunos inconvenientes por unos comentarios que hizo la empresaria de las fajas, razón por la que en las redes sociales se han visto alejadas y en algunas ocasiones se han enviado indirectazos, pero el detalle de Juliana demostraría que pese a los inconvenientes, en temas de salud, ellas se llevan bien o que quizás ya se reconciliaron.

Además, en su cuenta de Instagram Merly Ome dio un parte de tranquilidad revelando que Yina Calderón se encuentra muy bien de salud, que tanto ella como el novio de Yina, están cuidándola, resaltó los ramos que le enviaron a su hija y reveló que su recuperación va muy bien que sigue vendada y que más adelante publicarán fotos de su recuperación.

“Bueno yo estoy acá con mi hija, estamos contentos porque la recuperación va superbién no les he tomado muchas fotos, ella está vendada no se puede destapar todavía , estaremos enviando foticos, Juliana le envió un ramo muy bonito de rosas, también el novio le trajo otro ramo super hermoso, está contenta, está feliz, la estamos cuidando el novio y yo, muy contentos, gracias a Dios, gracias a la virgencita de Guadalupe, gracias a toda la gente que puso una oracioncita por ella, le agradezco de todo corazón para enviar fóticos, estamos por acá, vamos hacerle almuercito y la estoy cuidando super bien.