“El que se siente aludido es porque la debe”, Marcela Reyes a Lina Arroyave

Parece que se presentó un nuevo round en la disputa que se reavivó por estos días, entre Lina Arroyave y Marcela Reyes, luego de que un mensaje que la DJ publicó en su cuenta oficial de Instagram fuera interpretado como un indirectazo para Lina Arroyave y su hijo.

Los mensajes a través de las redes sociales continuaron, y hasta la hermana de la modelo, Daniela Arroyave, también comentó la historia de Marcela Reyes, recordar, y luego Lina Arroyave, pero la DJ no se había pronunciado al respecto, hasta hace algunas horas

A través de las historias de su cuenta de Instagram Marcela Reyes afirmó que se enteró de lo que estaba pasando porque su familia se lo dijo cuando estaba en casa luego aseguró que ella escribió el mensaje porque quería agradecer a Dios porque su hijo, Valentino, es i inteligente, feliz, amoroso y sano, más no para enviar indirectazos a alguien.

Sin mencionar a Lina Arroyave, Marcela reveló que la modelo se enteró cuando ella estuvo a punto de perder su embarazo, afirmando que por eso ella tiene derecho a festejar la salud y vida de su bebé y de su familia, y afirmó que en el post no hablaba de alguien en especial ni etiquetó a nadie sin embargo la modelo se sintió aludida y le preguntó “¿qué tanto peso tú tienes encima de ti sobre el pasado que te sientes aludida por que una persona a la que tú le hiciste daño se exprese”.

Más adelante aclaró que ella no se metería con un niño, ya que es mamá de uno y sabe que con los niños de nadie se debe meter, además le recordó que Lina la llamó una vez a pedirle perdón por todo lo que le había hecho durante su embarazo y maternidad y le pidió que si quiere ese cambio que ponga en práctica lo que le dijo ese día.

“Mamacita, usted se acuerda cuando una vez me llamó llorando, pidiéndome perdón por todo lo que me había hecho, por hacerme mi embarazo de a cuadritos, por hacer de mi maternidad de cuadritos, bueno mi amor, llévelo a la práctica, acuérdese de todo eso que me dijo por teléfono”, dijo Marcela.