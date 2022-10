Juliana Calderón mostró sus cicatrices y estrías al bajar de peso

En las últimas horas, el nombre de Juliana Calderón se apoderó de las tendencias digitales, al compartir una inesperada historia en su cuenta oficial de Instagram, donde mostró sin filtro alguno el aspecto real de su cuerpo tras varios meses desde su procedimiento para perder peso.

Recordemos que su delgadez ha sido progresiva y de a poco, ella ha ido compartiendo sus resultados y con ello, los cambios que va teniendo su cuerpo. Como muestra de ello, está su más reciente video, donde mostró al natural las cicatrices y estrías que salieron en buena parte de su abdomen y laterales, tras su intervención.

Contrario a lo que muchos se imaginan, este aspecto la tiene sumamente contenta ya que su propósito desde hace varios meses, eran lucir como lo está haciendo ahora, aunque eso acarreé otros cambios que con el tiempo y tratamientos podrá disimular con mayor facilidad.

Durante su clip, hubo un momento en el que llamó particularmente la atención por la broma que según ella le hizo a una persona que quiso preguntarle de manera invasiva si había sufrído algún pleito fuerte, para tener esas marcas en su cuerpo. Ante esto, Juliana muy a su estilo, respondió de manera sarcástica.

"Vean que ya se me están notando las costillas y las estrías también, vean eso, me dio mucha risa por que una vieja me preguntó, "¿vea, lo que tiene al lado, esas cicatrices son puñaladas?" y yo le contesté "sí, me las pegaron por estar preguntando", relató Juliana entre risas.