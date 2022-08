Lina Tejeiro expuso a una amiga de la ex de Juan Duque por “hablar de más”

Lina Tejeiro es una de las actrices más importantes y queridas de nuestro país, su destacado paso por la pantalla chica la ha hecho merecedora de importantes reconocimientos y de todo el cariño de sus seguidores.

Además de su profesionalismo e interpretaciones, Lina causa sensación por su trabajo en redes sociales y por el variado contenido que publica a través de sus populares redes sociales en donde tiene millones de seguidores.

Sin embargo, hay otro aspecto de su vida que siempre marca tendencia, estamos hablando de sus relaciones sentimentales, pues la actriz se caracteriza por ser muy sincera y por no tener tapujos para decir las cosas y, asimismo, para asimilar y conversar sobre lo que está pasando en su vida.

Sin duda, la relación de varios años que tuvieron Lina Tejeiro y Andy Rivera fue bastante comentada, y muchos de sus fans soñaban con que terminaran juntos; no obstante, parece que “este amor es un periódico de ayer”.

Resulta que, luego de varios rumores y especulaciones, Lina confirmó que su corazón tiene dueño, estamos hablando del cantante y creador de contenido digital Juan Duque, un guapo y talentoso hombre que conquistó a la actriz.

Su noviazgo ha desatado todo tipo de comentarios en redes; sin embargo, ellos hacen caso omiso a estas habladurías y, hasta el momento, se han dedicado a su relación y a cosechar momentos muy especiales.

El mensaje que no dudó en responder Lina Tejeiro

Sin embargo, en las últimas horas, un mensaje en Twitter tomó relevancia y se volvió viral, hasta el punto de llamar la atención de la artista, quien no dudó en dejar en evidencia a la amiga de la ex de su pareja, pues todo parecería indicar que la joven no ha hecho más que “meterse en la relación” de Juan y Lina.

Una joven comentó a través de su cuenta de Twitter lo que pensaba sobre la amiga de la ex de Juan, pues parece indicar que, ha “hablado de más” sobre la nueva relación del cantante; por su parte, Lina no dudó en responder el mensaje y en darle la razón a esta seguidora.

Por si te lo perdiste: Yina Calderón da impopular opinión sobre la nueva relación de Lina Tejeiro

La parcera de la ex de Juan Duque dizque sorprendida porque Lina Tejeiro la bloqueó. Mor, usted bien cansona metiéndose todos los días en la relación de ellos dos por defender a su amiga, ¿Qué pretendía que pasara? ¿Qué la invitaran a asado a la casa de Lina? Congrégate

Por fin alguien coherente. Su nombre es I…, pero le dicen solapada, tira hate y desactiva los comentarios para que no la hagan llorar. Es que hasta para meterse en lo que no nos importa hay que tener los ovarios bien puestos.

No dejes de ver: Lina Tejeiro se pronunció sobre si está embarazada