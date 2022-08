Josse Narváez reveló el baile con el que logra hacer dormir a su hijo Mateo

El actor y presentador Josse Narváez derritió de ternura a miles de sus fanáticos luego de revelar amorosas publicaciones junto a su hijo Mateo, fruto de su relación con la modelo Cristina Hurtado.

Te puede interesar: Josse Narváez revivió plan que hacía con su hijo mayor y enamoró a todos

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de un millón y medio de seguidores, compartió un video en el que mostró la particular forma en que logra hacer dormir a su bebé.

Según detalló es una de las tantas estrategias que tiene, aunque señaló que es de la más suaves.

En la grabación se mostró desde la sala de su lujosa casa cargando al pequeño y bailando y cantando a grito herido, mientras el niño se va quedando dormido.

“¿Qué opinan de la forma en que se duerme Mateo? Y eso que esta es una de las más suavecitas”, escribió en la descripción de la publicación.

Tras su revelación, logró miles de “me gusta” y comentarios donde lo llenaron de halagos por su gran táctica, pues además logra que el niño aprenda a dormir por más ruido que haya en su entorno.

"Lo mejor que han podido hacer ! Jajajaja no saben el favor que le hacen a la larga, yo me puedo dormir al lado de un parlante y no me entero de nada", "Hombres de ejemplo y de valor para sus hijos y hogares, con Amor todo se logra", "Lleva la sangre costeña Cris", "Preciosurasssssss", "Aaaaa yo me muerooo de amorrr", "Lo bueno es que se puede llevar a las fiestas", "Ayyyy qué lindos", "Qué bellos!", "Lindo, el tesoro más preciado que Dios nos da y que decir de los nietoooos, los amoooo", "Pues con papá costeño no es nada raro", fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus admiradores.

Josse Narváez reveló la comida favorita de su hijo Mateo

Asimismo, reveló otra grabación en la que mostró al pequeño disfrutando de su comida favorita, señalando, que sorpresivamente es el brócoli.

“Si señoras y señores … BROOOOOOCOLÍ JAJAJAJAJAJA HÁGANME EL BENDITO FAVOR!!! Looooo AMAAAAAA….

Nunca me imaginé que se repitiera la historia porque Juanjo fue igualito… Ah??? En serio??? Con taaaanta vaina sabrosa que hay por ahí !!! Que graaaande Mateo, no es que sea lo más rico precisamente, pero eso sí, te alimenta como un berraco y cuaaánto me alegra … this is the way my friend!!!

No se preocupen que apenas le salgan bien los dientes también le ponemos su chicharrón”, agregó.

De inmediato los llenaron de corazones y mensajes felicitándolos.

No dejes de leer: Hijo de Cristina Hurtado y Josse Narváez sorprendió con concierto en aeropuerto