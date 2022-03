Jim Carrey critica la actitud de Will Smith en los Premios Óscar

El reconocido actor Jim Carrey se refirió a la bofetada que dio Will Smith a Chris Rock durante la ceremonia de los Premios Óscar, luego de un desafortunado comentario que involucraba a su esposa Jada Pinkett Smith.

Sobre el suceso, durante un conocido programa matutino de la televisión estadounidense, Carrey criticó la actitud de Smith, los aplausos que recibió minutos después al recibir su estatuilla a mejor actor, y la pacífica reacción de Rock.

Sobre el público, Jim dijo que Hollywood da "asco" pues a su parecer nadie debió levantarse a aplaudir a Will Smith en el momento en que fue reconocido como 'Mejor Actor' por su actuación en la película 'El método Williams', luego del altercado que protagonizó al golpear a Rock.

"Me da asco, y me dio asco la ovación que le dieron. En Hollywood son unos cobardes. Lo sentí como una indicación de que ya no es un club de gente guay", agregó Carrey.