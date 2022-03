Tatán Mejía y Corozo muestran cómo es el mundo tras lo sucedido con Will Smith

Sin duda una de las noticias del momento es la bofetada que Will Smith le dio a Chris Rock en la ceremonia entrega de los Premios Oscar, que se llevaron a cabo este fin de semana, esta acción se realizó frente a millones de televidentes y luego de que Chris Rock hiciera una broma sobre la alopecia esposa de Will Smith.

Este hecho ha sido inspiración de millones de memes en las redes sociales, donde los internautas se han burlado, han dado su opinión e incluso han salido en defensa de Will Smith, aunque otros, como Tatán Mejía y Corozo quisieron ir más allá y representaron lo que va a ser el mundo ahora, luego de lo sucedido en la entrega de estos galardones.

Los dos participantes de MasterChef Celebrity publicaron un video en sus cuentas oficiales de Instagram en el que se puede ver a Tatán de pie y Corozo sentado al lado, razón por la que el motociclista ve detalladamente la cabeza de su compañero y se percata que él se está quedando calvo, así que reacciona sorprendido, pero decide voltear la mirada para disimular, al parecer recordando el golpe que Will Smith le dio a Chris Rock.

Al notar que el motociclista lo estaba mirando, Corozo lo mira extrañado y le pregunta "parcero, ¿pasa algo?" y Tatán afirma que no pasa absolutamente nada volteando la mirada, pero parece que la respuesta de Tatán no lo convence por eso el comediante le vuelve a preguntar "¿me estoy quedando calvo?", a lo que el deportista responde con un rotundo no y le agrega que su cabello “le queda bien “.

“El mundo después de Will Smith”, escribieron los participantes al hacer la publicación que sin duda sacó la sonrisa de los miles de fans que los siguen en las redes sociales.

