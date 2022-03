Will Smith y Chris Rock reciben millonaria propuesta para que se enfrenten en un ring de boxeo

La bofetada del actor Will Smith al humorista Chris Rock durante la ceremonia de los Óscar 2022 que se llevó a cabo el pasado 27 de marzo desató un sinfín de reacciones.

El escándalo surgió a raíz de una broma por parte de Rock sobre la cabeza rapada de Jada Pinkett Smith, esposa de Will Smith, quien padece alopecia, una enfermedad que genera una severa pérdida de cabello.

Ante este hecho, Smith no pudo contener su rabia y muy decidido se dirigió al escenario y le dio una bofetada en el rostro al comediante y nuevamente se sentó en su silla para continuar gritando al hombre que no mencionara nunca más el nombre de su esposa.

A pesar de que Will Smith se disculpó la misma noche del domingo con la Academia de Hollywood tras recibir el Óscar a mejor actor por su papel en "Rey Richard: una familia ganadora", una película sobre el padre y entrenador de las tenistas Serena y Venus Williams, no lo hizo con Rock sino hasta el día siguiente por medio de su cuenta oficial de Instagram a través de un comunicado.

"La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento en los Premios de la Academia de anoche fue inaceptable e inexcusable. Las bromas a mi costa son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente. Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estaba fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad".