Así fue el tierno reencuentro de Jhonny Rivera y su caballo rescatado

El artista Jhonny Rivera es considerado uno de los más grandes exponentes del género popular en Colombia, gracias a sus más de 19 años de carrera artística e innumerables exitosas canciones.

Asimismo, el pereirano se destaca por su noble corazón reflejado en diferentes obras sociales con personas y animales, precisamente, Jhonny recientemente conmocionó las redes al compartir la noticia que había decidido rescatar a un caballo que se encontraba en estado de abandono y malherido al borde una carretera.

El artista al ver esa escena, decidió junto a su equipo de trabajo buscar al dueño del animal para comprárselo y poder llevárselo para su finca para que lo viera un médico veterinario y poder salvarle una de sus patas que se veía bastante lesionada.

Jhonny había confesado que, tras dialogar con el dueño del animal, habían llegado a un acuerdo no monetario para que el artista se lo llevara y se hiciera cargo de él.

Sin embargo, Rivera contó que no se lo pudo llevar en el momento porque no tenía el vehículo adecuado para su transporte, por eso, había pedido el favor a uno de sus empleados de ir a recoger al caballo posteriormente y mostró que estuvo esperándolo hasta altas horas de la noche.

Sin embargo, el emotivo reencuentro se dio en la mañana del 18 de agosto, cuando Jhonny se levantó a saludar y ver que el equino había llegado bien, cuando de repente se vio sorprendido con la tierna y emotiva reacción del caballo al verlo.

Aunque Jhonny estaba observándolo desde lejos, el caballo logró percibir su presencia y de inmediato se puso en pie y se abalanzó hacía donde estaba el artista para saludarlo y con su cabeza intentar acercársele para expresarle su agradecimiento.

El artista al ver tan emotiva y sorpresiva reacción no dudo en expresar su cariño hacía el animal y contarle a sus seguidores cómo sucedió todo.

Me dio mucho sentimiento porque el caballito estaba en el establo y yo no quería que él me viera para que no caminara así con su patica partida, entonces me fui para otro lado, pero él así cojito y todo se vino a buscarme y mostrarme su cariño.