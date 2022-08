¡Se acabó el debate! Jhonny Rivera operará a su caballo rescatado

El artista de música popular Jhonny Rivera ha acaparado múltiples portadas a nivel nacional debido a su gran obra social con un equino, pues el pereirano decidió rescatar hace unas semanas a un caballo que vio en estado de abandono en una vía que transitaba, el animal se veía desnutrido y tenía una fuerte lesión en una de sus patas.

Por eso, el artista tras rescatarlo y bautizarlo como Valentino, ha estado compartiendo a través de redes sociales todo el proceso de recuperación del equino, el cual, tras varios exámenes médicos deberá someterse a una compleja cirugía.

Sin embargo, tras conocer los dictámenes médicos sobre el procedimiento al cual debía ser sometido el equino, Jhonny se mostró preocupado y no tan seguro de realizarle dicha cirugía, pues tenía sus pros y sus contras frente a la salud del caballo.

En la mañana del 31 de agosto, el cantante salió a través de sus historias a contar que se iba a reunir con las personas que le iban a realizar todo el procedimiento a su caballo, al parecer, una Universidad será la encargada de hacerse cargo de todo.

En historias posteriores se ve a Jhonny junto a varias personas revisando la pata lesionada del caballo, en donde expresan que habían detectado otro problema en la parte superior de la pata lesionada debido al esfuerzo que ha tenido que hacer el equino tras curarse mal de su lesión.

El pereirano tras revelar que el caballo será operado la segunda semana de septiembre, decide confesar los motivos que lo llevaron a tomar esa decisión.

El artista confiesa que la decisión se tomó tras analizar los riesgos que correría el animal siendo o no operado, pues tras varios exámenes al parecer eran más lo problemas que podría tener el equino si no se operaba prontamente.

Si no se opera a Valentino, él va a perder su movilidad y va a terminar postrado en el piso, porque, a medida que suba de peso, más o menos unos 300 kg, ya sus patas no aguantarán. Además, que está sufriendo de laminitis. Entonces son más los riesgos si no se opera que los que corre si sí lo hacemos.