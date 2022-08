Andy Rivera conoció al caballo de su padre y así lo registró en redes

Hace varias semanas el cantante de música popular, Jhonny Rivera dejó ver en sus redes sociales la hermosa y conmovedora historia donde dejaba ver a un caballo que había rescatado, pero que además no estaba en las mejores condiciones.

Esto lo llevó a seguir contando sobre el caballo, al que le puso como nombre ‘Valentino’, y que ha dejado ver en su proceso de mejora, poco a poco. Sin embargo, en redes sociales también se generó polémica porque al parecer el artista popular estaría pidiendo dinero para su recuperación y debió salir a desmentir la situación.

Pese a esto, su hijo el cantante urbano Andy Rivera, quien estuvo hace pocos días en la ciudad de Pereira, donde tuvo una presentación a casa llena, pero además estuvo la oportunidad de compartir en la casa de su padre, pudo estar y conocer por primera vez al caballo del que tanto se habla en redes.

Andy Rivera dejó ver el emotivo momento en el que conoció a ‘Valentino’, pero además dejó ver lo tierno y amoroso que es y cómo se va recuperando pese a que su padre ha dejado claro que necesita mucha ayuda e intervenciones. Sin embargo, Andy se le acercó y le dio su amor, pero también recibió de forma espontánea amor del caballo que dejó a más de uno enamorado y derretidos de amor en redes sociales.

En el video se puede ver, además, el amor y la admiración que Andy Rivera siente por su padre, que, si bien se lo ha manifestado en varias ocasiones, esta vez lo hizo por la gran labor que está haciendo con ‘Valentino’, para que se mejore del todo y pueda tener una mejor calidad de vida a su lado.

Y es que tanto padre e hijo han estado en el blanco de la polémica, primero por el caballo, ‘Valentino’, donde Jhonny Rivera debió salir a desmentir que estaba pidiendo dinero para su recuperación.

“Me tienen muy incómodo con ese ataque tan verraco, insultándome y diciendo que yo estoy pidiendo plata para operar al caballo, ¿en qué momento he pedido plata?, yo eso lo voy a hacer con recursos propios, y me da pena con la gente que de buena manera se ha involucrado y me está apoyando como por ejemplo el doctor, porque él estará pensando que me quiero lucrar y él no me está cobrando ni por venir a tomarle las radiografías”, expresó en redes sociales.