Jhonny Rivera demuestra su talento para 'imitar' las voces de otros cantantes

Una de las cosas buenas que dejo la pandemia fue la exploración de muchos artistas de otras facetas, cómo las redes sociales, uno de ellos Jhonny Rivera quien se ganó su buena cantidad de seguidores al comenzar a realizar divertidos videos en Tik Tok en los que demostraba otros talentos, como la actuación.

Y parece que el retorno del cantante popular a los escenarios, no ha impedido que él siga divirtiendo a sus fans con sus videos, es por eso que, en su cuenta oficial de Instagram, el intérprete de “Mi Decisión”, publicó un video con el que quiso demostrar su gran talento para la imitación.

Es así que en el video se puede ver Jhonny Rivera frente a la cámara y tras afirmar que a él le dicen el ‘mil voces’, anuncia que va a cantar como Jhon Alex Castaño y tras interpretar el inicio de la canción “Amigos con derechos”, con la voz igual a la de Jhon Álex, luego anuncia que va a cantar igual a Yeison Jiménez y comienza a interpretar “Ya no mi amor”.

“Pillen pues, a mí me dicen que soy el ‘mil voces’, pillen pues cómo canta Jhon Alex Castaño: conmigo tú solamente puedes tener pasión’, pa' qué te digo que me enamoro si eso es mentiras; ahora pille a ver como canto la música de Yeison: Pues ya no mi amor, ya no soy el bobo, que sufrió por ti, que hacía de todo”, dice Jhonny Rivera.