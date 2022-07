Jhonny Rivera vivió incómodo momento con un fan luego de un concierto

Jhonny Rivera es uno de los artistas del género popular más queridos de nuestro país. Actualmente, su carrera musical sigue creciendo; de hecho, se ha unido junto a otros artistas para hacer colaboraciones y llevar su música a otro nivel.

El cantante oriundo de Pereira suele ser muy activo en sus redes sociales y, a través de ellas, comparte diferente contenido de su vida familiar, personal y profesional.

De hecho, frecuentemente suele activar la herramienta de preguntas y respuestas de Instagram, donde aprovecha para contarles a sus seguidores detalles privados o cosas que ellos están interesados en saber.

Recientemente, Jhonny les confesó a los internautas que un sueño que le quedó por cumplir fue haber incursionado en la actuación, arte que le llama mucho la atención.

Fan jaló fuertemente el cabello de Jhonny Rivera

En las últimas horas, en las redes sociales anda circulando un video donde aparece Jhonny Rivera retirándose de uno de sus conciertos.

Hasta ahí todo iba bien; sin embargo, lo que llamó la atención fue ver cómo una persona que está cerca de él estira su brazo y jala muy fuerte el cabello del cantante.

Jhonny se encontraba custodiado por la Policía, pues había mucha gente alrededor; sin embargo, la persona encontró la manera de llegar hasta él y fue cuando aprovechó para provocar el incómodo momento.

Por su parte, el intérprete de ‘El Intenso’ no reaccionó mal, y hasta sonrió, fingiendo que nada malo había pasado.

En las cuentas de Instagram que se dedican a recopilar información sobre los famosos ya está rondando este video; de hecho, internautas se atrevieron a decir que la persona iba detrás de alguna cadena u objeto del cantante, porque no ven otra opción para que hagan esto.

“La gente es muy pasada”, “Uy, no, qué terrible lo que hacen las personas”, “Le quería quitar la cadena que no es lo mismo”, “Para mí es porque le querían robar algo”, “Ojalá no sea para alguna prueba de ADN jajaja”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

