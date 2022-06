Jhonny Rivera agradeció públicamente a fan que le dio un obsequio

El cantante colombiano de música popular Jhonny Rivera ha logrado ganarse el corazón de sus seguidores con el paso del tiempo, no solo a través de su música, sino también por conservar la humildad que lo caracteriza desde que dio los primeros pasos en la industria musical.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula cerca de tres millones de seguidores, el intérprete de ‘Tímido’ compartió un par de videos para hacer publico su agradecimiento hacia uno de sus seguidores luego de que este le hiciera un regalo.

En los últimos meses el cantante de música popular ha implementado en su finca ubicada en el eje cafetero diversos conciertos a los que sus seguidores pueden tener acceso por medio de boletería limitada, pues el lugar, aunque ha estado en constates remodelaciones, es bastante reducido.

Durante una de sus más recientes presentaciones en el lugar, Jhonny Rivera recibió un lujoso regalo por parte de uno de los asistentes y, según relata, aunque no le puso mucha atención al obsequio porque se encontraba en medio de una de sus canciones decidió grabar las historias para dar su agradecimiento.

Se trata de un sombrero bastante fino color blanco. El artista quedó tan fascinado y desconcertado que manifestó estar bastante agradecido con la persona que se lo regaló. De hecho, bromeó al expresar que seguramente el asistente estaba un poco pasado de tragos y por eso se lo regalo.

“Oigan, quiero agradecerle públicamente al que me regalo este sombrero, no sé quién sea, estaba en el público, pero que hijuemadre sombrero tan bonito. Es muy bonito, es fino. Yo creo que estaba borracho, y debe estar más aburrido, debe estar más arrepentido y viéndolo en los videos, vea. Ya perdió hermano, ya me lo regaló. No mentiras, si me lo regaló de corazón se lo agradezco mucho hermano.