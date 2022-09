Jhonny Rivera fue criticado por no llevar a su perrita a vivir al apartamento

El cantante de música popular Jhonny Rivera anunció semanas atrás que dejaría de vivir en su finca para evitar que las personas fueran al lugar en busca de su ayuda pues, aunque esto no le molestaba en un principio, la situación se fue saliendo de control a tal punto de afectar la tranquilidad de su madre, quien era la persona que siempre estaba en el lugar mientras él cumplía con sus compromisos profesionales.

Por esta razón hace pocos días el artista sorprendió a sus cientos de seguidores al revelarles que su nuevo hogar ya estaba listo para habitarse y hasta compartió la tierna reacción de su madre y su tía al verlo por primera vez.

Según se pudo ver en el video publicado a través de su cuenta oficial de Instagram el artista le da la bienvenida a su madre, a su tía y a su querido perro Max a su nuevo hogar, registrando segundos después el rostro de su madre quien no puede evitar ocultar su asombro y emoción al ver todos los muebles que se encuentran en el lugar, pues no esperaba que todo fue completamente nuevo.

Sin embargo, y aunque todo parecía ir bien, varios internautas que siguen de cerca la vida de Jhonny Rivera se percataron de que una de sus perritas no se encontraba dentro de esta nueva etapa del artista.

Por esta razón el artista decidió aclarar la razón por la cual su perrita, a la que llamó Negra, no vivirá con él y su mamá en su nuevo apartamento, contrario a la situación de Max, quien sí vivirá allí.

“La gente está incómoda que porque no me la voy a llevar a vivir al apartamento. Max fue un perro que se crio en un apartamento, nació en un apartamento y se crio siempre en un apartamento pequeño en Estados Unidos, pero la Negra no, la Negra nació libre y siempre ha vivido en libertad y el encierro a ella la vuelve intensa”.