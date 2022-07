Jhonny Rivera reveló que ya no vivirá en su finca en Pereira

El cantante de música popular Jhonny Rivera se pronunció por medio de las redes sociales para anunciar una lamentable decisión que tomó a raíz de una situación que se estaba presentado a las afueras de su finca ubicada en Pereira, lugar en el que actualmente reside.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula cerca de tres millones de seguidores, el interprete de “Tímido” anunció que luego de grabar la canción que lleva por nombre “Mi decisión” junto al artista Sebastián Ayala y su hijo Andy Rivera las visitas a su finca por parte de varios seguidores han aumentado, a tal punto de recibir por lo menos a dos personas como mínimo en la entrada de su propiedad con el fin de recibir ayudas de su parte, como lo hizo en su momento con Ayala.

LA RAZÓN POR LA QUE JHONNY RIVERA YA NO VIVIRÁ EN SU FINCA

Según relató el cantante, aunque esto no representaba gran molestia en un principio, la situación se fue saliendo de control ya que las personas que ha ido al lugar se niegan a irse hasta no tener una respuesta directa de su parte.

“A raíz del éxito tan grande que ha tenido “Mi decisión” con Sebastián Ayala y con mi hijo Andy Rivera, mucha gente quiere grabar conmigo y quieren hacer el mismo mecanismo que hizo Sebastián Ayala que es ir a la casa… Y que no se van si yo no los atiendo, bueno… Y es un tema que se ha salido de las manos. Yo creo que diariamente van dos personas como mínimo”, manifestó.

Rivera reveló que, durante su estadía en Estados Unidos, en donde llevó un par de presentaciones en vivo, varias personas se acercaron a la finca y amenazaron con no irse hasta que él no los atendiera personalmente. Además, expresó que hace un tiempo atrás había decidido construir un muro en el lugar que realmente no sirvió de nada.

“El caso es que ahora que estuve en Estados Unidos fueron personas y amenazan con que no se van de ahí si no les soluciono la vida, pero bueno, yo no voy a discutir, ni a pelear con nadie. Yo entiendo que todo el mundo tiene como su gran sueño, salir adelante, ¿Cierto? Pero uno no puede tampoco decir: venga yo grabo con todo el que llegue aquí. Eso es casi imposible. Nosotros hicimos un muro, pero realmente no fue la solución, porque la gente siguió yendo”

Por esta razón, Jhonny tomó la lamentable decisión de no vivir más en su finca y solo utilizarla para pasear y tener a sus animalitos.

“Entonces ya con mi mamá decidimos que lo mejor era no vivir más en la finca, porque sí… Para ver si se controla el tema. Entonces les quería contar que ya no voy a vivir más en la finca. Obviamente la finca, voy a ir a pasear, voy a ir a saludar a los animales y todo, pero porque yo amo eso, pero ya no va a ser mi residencia”

